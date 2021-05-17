لوحة لبيكاسو تباع بأكثر من 100 مليون دولار!





بيعت لوحة زيتية للرسام الشهير بابلو بيكاسو مقابل 103.4 مليون دولار في مزاد لدار "كريستيز" في نيويورك محطمة تقديرات ما قبل البيع التي توقعت 55 مليون دولار.





وتصدرت لوحة "المرأة الجالسة قرب النافذة" لمحبوبة بيكاسو ماري تيريز مبيعات الليلة التي حملت اسم "المزاد المسائي لأعمال من القرن العشرين" يوم الخميس.





وقال كيث جيل رئيس قسم الفن الانطباعي والحديث في "كريستيز لندن" إن اللوحة مألوفة لهواة الفنون لظهورها في معرض "بيكاسو 1932" بمجمع المعارض "تيت مودرن" عام 2018.



