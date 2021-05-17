أول تعليق من حلمي طولان بعد ايقافه

تحدث حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي، علي ايقافه مباراتين من اتحاد الكرة علي خلفية أحداث مواجهة الزمالك، قائلا: "ده تنمر ضدي وضد انبي، وتعرضت لظلم كبير واثبت بالادلة هذا الظلم والحكام تتغاضي عن ضربات جزاء لصالح انبي ويرفضون العودة للفار".





أضاف طولان خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع الإعلامي مجدي عبد الغني عبر شاشة الشمس، متعجب من عقوبة ايقافي واعلم من وراء هذه العقوبة لكن سنتقابل قريبًا، مضيفًا: "لست قليل الأدب وهناك مؤامرة تحاك ضدي وأعلم مدبرها واقول له الأيام لا تدوم لأحد".





تابع المدير الفني لإنبي انه تعرض للهجوم من بعض المتواجدين في ملعب مباراة الزمالك، وكنت اشاور لهم واقول: "عارفكم واحد واحد" وهؤلاء ليسوا جماهير الزمالك فهم ارقي من ذلك.



