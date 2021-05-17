منى السابر تفاجئ ابنتها حلا الترك بخطوة "لا تخطر على بالها"

فاجأت الفنانة الكويتية، منى السابر، ابنتها الفنانة البحرينية، حلا الترك، بخطوة لا تخطر على بالها، رغم الخلاف والأزمة التي نشأت بينهما بسبب الدعوى القضائية ضد السابر ومطالبتها برد مبلغ 20 ألف دينار بحريني.





وقالت أنباء صحفية أن منى السابر حرصت على تهنئة ابنتها حلا الترك في عيد ميلادها، موجهة لها تهنئة عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة :"عيد ميلاد سعيد لابنتي المميز.. "أحبكِ اليوم وغدا ودائما”.





ونشرت كذلك صورة تعبيرية لأم تحمل طفلة ويشكلان معاً قلبا كبيرا، في مشهد رمزي لعلاقة الأم بابنتها.



