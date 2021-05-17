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منى السابر تفاجئ ابنتها حلا الترك بخطوة "لا تخطر على بالها"

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
وكالات
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فاجأت الفنانة الكويتية، منى السابر، ابنتها الفنانة البحرينية، حلا الترك، بخطوة لا تخطر على بالها، رغم الخلاف والأزمة التي نشأت بينهما بسبب الدعوى القضائية ضد السابر ومطالبتها برد مبلغ 20 ألف دينار بحريني.

وقالت أنباء صحفية أن منى السابر حرصت على تهنئة ابنتها حلا الترك في عيد ميلادها، موجهة لها تهنئة عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة :"عيد ميلاد سعيد لابنتي المميز.. "أحبكِ اليوم وغدا ودائما”.

ونشرت كذلك صورة تعبيرية لأم تحمل طفلة ويشكلان معاً قلبا كبيرا، في مشهد رمزي لعلاقة الأم بابنتها.

يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.

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