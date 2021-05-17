شاهد.. أول تعليق لـ السيسي على الأوضاع في غزة

عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الأوضاع في قطاع غزة، قائلا: "بصفة عاجلة جدا، وبمنتهى الوضوح يجب أن يعود الهدوء وينتهي أعمال العنف والقتل".

وعن الجهود المصرية لتسوية القضية الفلسطينية، أشار "السيسي"، خلال لقاء خاص على هامش زيارته إلى فرنسا، إلى أن جهود مصر مستمرة في هذا الملف، مضيفا: "إحنا بنبذل جهود، والأمل دائما موجود.. الأمل مع بعضنا كلنا أننا نتحرك وننهي هذا الصراع".

وكان كشف سامح شكري، وزير الخارجية، أن العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة يقع ضحيتها أعداد كبيرة من الفلسطينيين على نحو يهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة، ويدعو مجلس الأمن حثيثا لأن يلتفت لهذا الوضع المتأزم وأن يرتقى إلى حجم المسئوليات الملقاة على عاقته لإنهاء الصراع الحالي.





وقال سامح شكري، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن التهدئة المأمولة ستتيح للجميع التقاط أنفاسهم والتفكير مليا في الأسباب التي أوصلتنا للنقطة الحالية، واستخلاص العبر والاستنتاجات المنطقة التي طالما طرحتها مصر، وهى أنه لا سلام في المنطقة دون إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، متابعا: "ونحن هنا لا نحتاج إلى إعادة اختراع.. فالحل موجود إذ أن حل الدولتين رغم كل شيء لا زال هو الخيال العملي الوحيد الذى ترتضيه كافة الأطراف".



