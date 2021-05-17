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فريدة الشوباشي: مصر تحولت إلى "مفتاح العالم" (فيديو)
الإثنين 17/مايو/2021 - 07:02 ص
كساب أحمد
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قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن هناك الكثير من المؤامرات تحاك ضد مصر، لأن القاهرة تعتبر مفتاح العالم سواء من ناحية إفريقيا أو من البحر المتوسط.
وتابعت "الشوباشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن القاهرة تريد أن يعيش الجميع في سلام ورخاء وتبادل المودة والمنافع، مضيفة أن فرنسا تؤيد مصر في الكثير من الملفات، منها إخراج المرتزقة من ليبيا، ودعم السودان.
ولفت، إلى أن مصر لم تتآمر على أي دولة في العالم على الإطلاق طيلة تاريخها، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لديه ثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الاستقرار في دول الساحل الأفريقي التي تعاني من الإرهاب والفقر.
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