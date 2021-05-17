بعد 20 عامًا.. بيبو يحيي ذكرى 6-1 أمام الزمالك

تحدث خالد بيبو نجم الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، علي مرور 20 عامًا علي ذكرى فوز الأهلي علي الزمالك بنتيجة 6 / 1.





وقال بيبو: "سجلت الاهداف في تلك المباراة قبل أن اتزوج والأن أولادي يحتفلون بتلك الذكرى".





أضاف بيبو خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع مجدي عبد الغني علي شاشة الشمس، بعد وصول المباراة التاريخية لنتيجة 2/0 للأهلي طلبت من اللاعبين ان يمرروا لي الكرة حتي اسجل في شباك الزمالك، وربنا وفقني بتسجيل 4 أهداف.





استطرد حديثه، إنه حاليا في منصب هام جدًا في النادي الأهلي وأسعي لنقل خبراته للناشئين خاصة وإن اليوم الذي يمر لا يعود مرة أخرى داخل المستطيل الأخضر، وكل شيء ممكن ان يتم عمله مرة اخرى الا لعب كرة القدم.





تابع: "راضي بكل ما قسمه لي ربنا، وكنت أتمني تحقيق المزيد من الانجازات، وابذل مجهود جبار لتصعيد ناشئين علي مستوى مميز".



