موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فياريال في نهائي الدوري الأوروبي

تخطي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقبة نظيره فريق روما الإيطالي فى دور نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي ليصعد الي المباراة النهائية.





بينما صعد نادي فياريال الإسباني الي نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد تخطي عقبة نظيره فريق أرسنال الإنجليزي.





ومن المقرر أن يواجه نادي فياريال الإسباني نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم 26 مايو الجاري فى نهائي بطولة الدوري الأوروبي.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاوربي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



