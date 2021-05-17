Advertisements

"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)

الإثنين 17/مايو/2021 - 01:09 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
نظم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية زيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث احتفل هو وعدد من أفراد أسرته بعيد الفطر المبارك بزيارة أثرية حضارية لمعالم مصر العريقة.

وأشاد ثابت، بأداء منطقة الأهرامات الأثرية، والتي قامت باستقباله، وقال: "أشكر وزارة السياحة والآثار على حسن الاستقبال، وتطوير المنطقة أصبح ملحوظًا".

وأوضح مدير عام منطقة الأهرامات أشرف محيي، أن مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة يسير على قدم وساق، وقد قارب على الانتهاء وفي خلال فترة قصيرة، سوف تشهد المنطقة تغييرًا تامًا، حيث سيتم تخصيص منطقة للخيالة، إضافة لافتتاح مناطق خدمات متميزة.

كما استقبلت منطقة آثار قلعة صلاح الدين الأيوبي، الدكتور مصطفى ثابت ومرافقيه، حيث زار جامع محمد علي باشا، وجامع الناصر محمد بن قلاوون ومتحف الشرطة ومنطقة البانوراما، وأثنى على تنظيم الزيارة.

وقال ثابت، إن الآثار الإسلامية تُعد ثروة قومية، والقيادة السياسية توليها اهتمام كبير، ومستوى الخدمات المقدمة حاليًا في تحسن، ونحتاج إلى المزيد من الاستثمار للأثر بما يحافظ عليه، ويحوله إلى مصدر دخل قومي.

وطالب، جموع الشعب المصري بزيارة الآثار، ووصف الجولة بأنها "فسحة اقتصادية" مناسبة لكافة المستويات والطبقات.

وقام بمرافقة الزيارة محرر بوابة الفجر الإلكترونية، والذي قام بشرح المعالم الأثرية، إضافة لآخر التطويرات التي قامت بها الوزارة في المنطقتين، وهو الأمر الذي أشاد به الوفد، حيث أصبحت الزيارة أكثر ثراءً.
"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)
"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)
"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)
"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)
"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)
"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)
"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)
"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)
"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)
"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)
"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)
"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)
"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)
"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)
"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)
"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)
"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)
"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصطفى ثابت مصر ثابت القلعة الفجر السياحة والاثار الاهرامات الاثار

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر لمصر لجهودها لوقف العنف بفلسطين

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. أول تعليق لـ السيسي على الأوضاع في غزة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم بعد إصابته بمرض غامض

منذ نصف ساعة

عاجل.. إسرائيل تستهدف محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ بغزة

منذ 14 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يستهدف ضم هدف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير هضبة الأهرام

ميلانيا ترامب تزور الأهرامات بصحبة وزيري السياحة والآثار (صور)

نائب الرئيس الصيني يزور منطقة الأهرامات بحضور وزيري الآثار والسياحة (صور)

"الاستماع لمديح الرسول وجامع محمد علي".. تفاصيل زيارة زوجة الرئيس الفرنسي للمناطق الأثرية في مصر

رئيس الوزراء التنزاني يزور أهرامات الجيزة ويسجل انبهاره بـ"الأكبر"

رئيس الفيفا أمام أهرامات الجيزة: "سأزورها كثيرًا"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 ص

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

11:27 م

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم بعد إصابته بمرض غامض

01:44 ص

عاجل.. إسرائيل تستهدف محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ بغزة

01:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله