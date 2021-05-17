"بلدنا جميلة.. اتفسحوا في الآثار".. رئيس تحرير بوابة الفجر يزور الأهرامات والقلعة (صور)

نظم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية زيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث احتفل هو وعدد من أفراد أسرته بعيد الفطر المبارك بزيارة أثرية حضارية لمعالم مصر العريقة.





وأشاد ثابت، بأداء منطقة الأهرامات الأثرية، والتي قامت باستقباله، وقال: "أشكر وزارة السياحة والآثار على حسن الاستقبال، وتطوير المنطقة أصبح ملحوظًا".





وأوضح مدير عام منطقة الأهرامات أشرف محيي، أن مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة يسير على قدم وساق، وقد قارب على الانتهاء وفي خلال فترة قصيرة، سوف تشهد المنطقة تغييرًا تامًا، حيث سيتم تخصيص منطقة للخيالة، إضافة لافتتاح مناطق خدمات متميزة.





كما استقبلت منطقة آثار قلعة صلاح الدين الأيوبي، الدكتور مصطفى ثابت ومرافقيه، حيث زار جامع محمد علي باشا، وجامع الناصر محمد بن قلاوون ومتحف الشرطة ومنطقة البانوراما، وأثنى على تنظيم الزيارة.





وقال ثابت، إن الآثار الإسلامية تُعد ثروة قومية، والقيادة السياسية توليها اهتمام كبير، ومستوى الخدمات المقدمة حاليًا في تحسن، ونحتاج إلى المزيد من الاستثمار للأثر بما يحافظ عليه، ويحوله إلى مصدر دخل قومي.





وطالب، جموع الشعب المصري بزيارة الآثار، ووصف الجولة بأنها "فسحة اقتصادية" مناسبة لكافة المستويات والطبقات.



