تفاصيل صرف "التضامن" 50% من قيمة خسائر حريق العضايمة (فيديو)

قال صبري عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إن حريق العضامية نتج من اشتغال بعض الأعشاب حول النخيل التي انتقلت إلى أحواش المنازل.





وتابع "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية " الأولى "، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن الحريق أدى لنفوق بعض الحيوانات، وبعض الآثار البسيطة، مشيرًا إلى أن هناك فريقا من وزارة التضامن الاجتماعي قام بحصر الخسائر الناتجة من الحريق، وتم إعداد دعم نفسي للأسر، خلاف بعض المساعدات السريعة والعينية.



