عرض فيلم "The Northman" في أبريل 2022

أعلنت شركة Focus Features أن فيلم The Northman للمخرج روبرت إيجرز سيُعرض فى دور العرض فى 8 أبريل المقبل 2022، وستعرض شركة Universal Pictures International الفيلم دوليًا فى نفس اليوم، وفقا لما ذكره موقع variety.

الفيلم الثالث لـEggers كمخرج اختتم التصوير فى ديسمبر 2020، وبدأ الإنتاج فى الأصل أواخر الصيف الماضى فى أيرلندا، ولكن كان عليه التوقف لفترة من الوقت بسبب COVID-19.

والفيلم من بطولة ألكسندر سكارسجارد، وآنيا تايلور جوى، ونيكول كيدمان، وإيثان هوك، وويليم دافو، وبيورك، يستكشف فيلم الإثارة الانتقامى الأعماق التى سيذهب إليها أمير الفايكنج سعياً لتحقيق العدالة لقتل والده.