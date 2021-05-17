الأهلي يشكو حكم مواجهة صن داونز إلى الكاف

تقدم مسؤولو النادي الأهلي اليوم الأحد بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ضد الحكم السنغالي ماجيتى نداى، بسبب الأخطاء التى ارتكبها في مواجهة ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.





شكوى الأهلي ضد حكم مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي

وأوضح الأهلي في شكواه ضد الحكم السنغالي ماجيتي نادي، الأخطاء التى ارتكبها مثل ركلة الجزاء التى لم يحتسبها لصالح محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء، والتى كان يستوجب مع احتسابها طرد حارس مرمى صن داونز بداعي استخدام القوة.





ولفت الأهلي في شكواه إلى عدم قيام حكم المباراة بتوفير الحماية الكافية للاعبى الأهلى الذين تعرضوا للعنف من لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز، ولم يشهر لهم الحكم السنغالى البطاقة الصفراء إلا مرة واحدة.





وأكد مسؤولو الأهلي فى شكواهم إلى الاتحاد الإفريقى أن الحكام يرتكبون أخطاء مؤثرة فى هذه الأدوار الإقصائية، وهو ما يترتب عليها ضياع جهود منظومة عمل بالكامل، وإهدار ملايين من الدولارات تقوم الأندية بإنفاقها على شراء لاعبين والتعاقد مع أجهزة فنية، بالإضافة إلى عناء السفر الذى تتعرض له الفرق بين دول القارة المختلفة.





وأتم الأهلي شكواه مؤكدا على ثقته الكاملة فى عدالة "كاف" والحفاظ على حقوق كل الأندية وحرصه على نجاح المسابقة، وطالب بتفعيل أكثر لمراقبة أداء الحكام لتفادى مثل هذه الخطاء، مطالبا بضرورة تطبيق تقنية الـVAR فى المباريات المقبلة لتوفير المزيد من العدالة بين الفرق المتنافسة.



