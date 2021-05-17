Advertisements

الأهلي يشكو حكم مواجهة صن داونز إلى الكاف

الإثنين 17/مايو/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
تقدم مسؤولو النادي الأهلي اليوم الأحد بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ضد الحكم السنغالي ماجيتى نداى، بسبب الأخطاء التى ارتكبها في مواجهة ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.

شكوى الأهلي ضد حكم مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي
وأوضح الأهلي في شكواه ضد الحكم السنغالي ماجيتي نادي، الأخطاء التى ارتكبها مثل ركلة الجزاء التى لم يحتسبها لصالح محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء، والتى كان يستوجب مع احتسابها طرد حارس مرمى صن داونز بداعي استخدام القوة.

ولفت الأهلي في شكواه إلى عدم قيام حكم المباراة بتوفير الحماية الكافية للاعبى الأهلى الذين تعرضوا للعنف من لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز، ولم يشهر لهم الحكم السنغالى البطاقة الصفراء إلا مرة واحدة.

وأكد مسؤولو الأهلي فى شكواهم إلى الاتحاد الإفريقى أن الحكام يرتكبون أخطاء مؤثرة فى هذه الأدوار الإقصائية، وهو ما يترتب عليها ضياع جهود منظومة عمل بالكامل، وإهدار ملايين من الدولارات تقوم الأندية بإنفاقها على شراء لاعبين والتعاقد مع أجهزة فنية، بالإضافة إلى عناء السفر الذى تتعرض له الفرق بين دول القارة المختلفة.

وأتم الأهلي شكواه مؤكدا على ثقته الكاملة فى عدالة "كاف" والحفاظ على حقوق كل الأندية وحرصه على نجاح المسابقة، وطالب بتفعيل أكثر لمراقبة أداء الحكام لتفادى مثل هذه الخطاء، مطالبا بضرورة تطبيق تقنية الـVAR فى المباريات المقبلة لتوفير المزيد من العدالة بين الفرق المتنافسة.

أخبار تهمك

بيراميدز يستهدف ضم هدف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر لمصر لجهودها لوقف العنف بفلسطين

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يوم

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 8 ساعات

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. أول تعليق لـ السيسي على الأوضاع في غزة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. إسرائيل تستهدف محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ بغزة

منذ 12 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم بعد إصابته بمرض غامض

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 ص

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

11:27 م

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم بعد إصابته بمرض غامض

01:44 ص

عاجل.. إسرائيل تستهدف محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ بغزة

01:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله