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تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم بعد إصابته بمرض غامض

الإثنين 17/مايو/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
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خضع الفنان الشاب إسلام إبراهيم للفحوصات الطبيبة بعد إصابته بمرض غامض لكن حتى الآن لم يصل الأطباء لحقيقة مرضه

واوضحت أنباء صحفية أنه من  المفترض أن تجرى له العديد من التحاليل الطبية خلال الأيام المقبلة للوقوف على حقيقة مايعاني منه الفنان الشاب.

يذكر أنه تم نقل إسلام إبراهيم الى أحد المستشفيات، بعد تعرضه إلى وعكة صحية كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن الفنان عن تعرضه لوعكة صحية منذ أسبوع، وظهرت عليه بعض أعراض فيروس كورونا المستجد، رغم سلبية مسحته التي قام بها خلال أيام.

ونشر إسلام إبراهيم صورة له أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، وعلق على الصورة قائلا:" دعواتكم بقالي أسبوع مش فاهم أنا عندي ايه".

أعلن الفنان إسلام إبراهيم منذ يومين معاناته مع أعراض شبيهة لفيروس كورونا رغم سلبية مسحته عدة مرات.

وكتب إسلام إبراهيم عبر فيسبوك:" من شهر ونص كده جالي دور برد شديد قعدت فية حبة حلوين وطبعا أنا أول لما بكح بجري أعمل مسحة وتحليل أجسام مضادة عشان بخاف أعدي أمي وأبويا أو زمايلي لو بصور".

 

واستطرد:"الحمد لله النتيجة طلعت سلبية.. ودلوقتي حرارتي ٣٩ونص وبتطلع وبتنزل وعندي تكسير في عضمي والعيد باظ وبردوا عملت المسحة والتحليل والحمد لله النتيجة طلعت سلبية وطلع عندي بكتريا في الشعب الهوائية".


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