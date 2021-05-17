نجم ريال مدريد السابق مرشح لخلافة زيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني أخبر لاعبي الفريق بالرحيل عن منصبه عقب نهاية الموسم الحالي.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن زيدان قرر الرحيل بشكل نهائي عن تدريب ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي وأخبر لاعبي الملكي بذلك الأمر.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن راؤول جونزاليس نجم ريال مدريد السابق و المدير الفني لفريق الكاستيا والمعروف بفريق الشباب في ريال مدريد يعتبر المرشح الأول لخلافة زيدان في منصب المدير الفني للملكي.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة بفارق نقطتين وذلك قبل جولتين من نهاية البطولة.



