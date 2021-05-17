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نجم ريال مدريد السابق مرشح لخلافة زيدان
الإثنين 17/مايو/2021 - 01:44 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني أخبر لاعبي الفريق بالرحيل عن منصبه عقب نهاية الموسم الحالي.
وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن زيدان قرر الرحيل بشكل نهائي عن تدريب ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي وأخبر لاعبي الملكي بذلك الأمر.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن راؤول جونزاليس نجم ريال مدريد السابق و المدير الفني لفريق الكاستيا والمعروف بفريق الشباب في ريال مدريد يعتبر المرشح الأول لخلافة زيدان في منصب المدير الفني للملكي.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة بفارق نقطتين وذلك قبل جولتين من نهاية البطولة.
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