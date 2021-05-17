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عاجل.. إسرائيل تستهدف محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ بغزة

الإثنين 17/مايو/2021 - 01:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
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استهدفت الغارات الإسرائيلية، محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ وبالقرب من أبراج المقوسي وشارع الرشيد وجنوب المدينة وقرب مجمع الشفاء الطبي في غزة.

ووفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، فقد أسفرت غارات الاحتلال، عن تدمير منزل من 4 طوابق لآل عجور في شارع أبو حصيرة بجوار مشفى الشفاء وهو خالِ من السكان.

وكان قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته ستواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين نحو الهدوء المستدام وفقًا لنبا عاجل على فضائية "إكسترا نيوز".

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