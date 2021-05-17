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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:09 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يستعرض الفجر الرياضي، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق منافسات الجولة المقبلة.

ومن المقرر أن تستهل منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل الموافق التاسع عشر من شهر مايو الجاري.

ويشهد اليوم الأول من الجولة، لقائي المقاولون العرب أمام الإسماعيلي، وأسوان أمام مصر المقاصة.

- ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز:
1- أشرف بن شرقي " الزمالك" برصيد 11 هدف
2- أحمد ياسر ريان " سيراميكا كليوباترا" برصيد 11 هدف
3- أحمد سمير " طلائع الجيش" برصيد 10 أهداف
4- عمر كمال " المصري" برصيد 10 أهداف
5- حسام حسن " سموحة" برصيد 9 أهداف
6- محمد شريف " الأهلي" برصيد 9 أهداف
7- يوسف أوباما " الزمالك" برصيد 9 أهداف
8- عمرو جمال " طلائع الجيش " برصيد 9 أهداف

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