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غلق 6 محلات ومغسلة بحي مصر القديمة
الإثنين 17/مايو/2021 - 02:12 ص
إسماعيل منطاوي
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شنت الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة، العديد من الحملات لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك.
وأسفرت الحملة التي شنتها أجهزة حي مصر القديمة، عن غلق عدد ( ٦ ) محلات وعدد ( ١ ) كافيه وعدد ( ١ ) مغسله لعدم تنفيذ التعليمات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي ذات السياق، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المواطنين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة شركاء في المسئولية حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا.
وجدد محافظ القاهرة، تحذيره لغير الملتزمين بقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والخاص بغلق المحال في التاسعة مساء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، بأنهم يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة ودفع غرامات تصل لـ ٤ آلاف جنيه.
وأضاف محافظ القاهرة، أنه حال تقديم "الشيشة"، يتم الغلق لمدة شهر على الفور، وفي حالة معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.
وطالب محافظ القاهرة أصحاب المحال باستمرار الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة.
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