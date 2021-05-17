Advertisements

غلق 6 محلات ومغسلة بحي مصر القديمة

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:12 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
شنت الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة، العديد من الحملات لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك.

وأسفرت الحملة التي شنتها أجهزة حي مصر القديمة، عن غلق عدد ( ٦ ) محلات وعدد ( ١ ) كافيه وعدد ( ١ ) مغسله لعدم تنفيذ التعليمات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المواطنين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة شركاء في المسئولية حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وجدد محافظ القاهرة، تحذيره لغير الملتزمين بقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والخاص بغلق المحال في التاسعة مساء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، بأنهم يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة ودفع غرامات تصل لـ ٤ آلاف جنيه.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه حال تقديم "الشيشة"، يتم الغلق لمدة شهر على الفور، وفي حالة معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.

وطالب محافظ القاهرة أصحاب المحال باستمرار الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حي مصر القديمة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم بعد إصابته بمرض غامض

منذ ساعتين

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ ساعة الا ربع

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 18 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إسرائيل تستهدف محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ بغزة

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. أقوى تصريح لـ محافظ شمال سيناء بشأن فلسطين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر لمصر لجهودها لوقف العنف بفلسطين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:58 ص

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

12:54 ص

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

11:27 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله