غلق 6 محلات ومغسلة بحي مصر القديمة

شنت الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة، العديد من الحملات لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات " والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك.





وأسفرت الحملة التي شنتها أجهزة حي مصر القديمة، عن غلق عدد ( ٦ ) محلات وعدد ( ١ ) كافيه وعدد ( ١ ) مغسله لعدم تنفيذ التعليمات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وفي ذات السياق، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المواطنين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة شركاء في المسئولية حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا.





وجدد محافظ القاهرة، تحذيره لغير الملتزمين بقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والخاص بغلق المحال في التاسعة مساء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، بأنهم يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة ودفع غرامات تصل لـ ٤ آلاف جنيه.





وأضاف محافظ القاهرة، أنه حال تقديم "الشيشة"، يتم الغلق لمدة شهر على الفور، وفي حالة معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.



