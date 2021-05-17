ليفاندوفيسكي بديل مبابي في باريس سان جيرمان

تحدثت تقارير صحفية فرنسية عن دخول البولندي روبرت ليفاندوفيسكي نجم بايرن ميونخ الألماني دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن العملاق الباريسي حدد نجم بايرن ميونخ هدفا في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في حالة رحيل نجمه الفرنسي الحالي كيليان مبابي الذى لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي عقده في 2022.





وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن مبابي قد يرحل في الصيف المقبل إلى ريال مدريد مما يدفع باريس سان جيرمان للبحث عن بديل للنجم الفرنسي.



