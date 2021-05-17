Advertisements

عاجل.. الظلام يخيم على غزة بعد الغارات الإسرائيلية

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:35 ص
بوابة الفجر
Advertisements
غطى الظلام مناطق واسعة في غزة بعد انقطع التيار الكهربائي، وإثر قصف الاحتلال الإسرائيلي الأخير على القطاع.

استهدفت الغارات الإسرائيلية، محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ وبالقرب من أبراج المقوسي وشارع الرشيد وجنوب المدينة وقرب مجمع الشفاء الطبي في غزة.

ووفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، فقد أسفرت غارات الاحتلال، عن تدمير منزل من 4 طوابق لآل عجور في شارع أبو حصيرة بجوار مشفى الشفاء وهو خالِ من السكان.

وكان قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته ستواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين نحو الهدوء المستدام وفقًا لنبا عاجل على فضائية "إكسترا نيوز".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فلسطين غزة غارة اسرائيلية جديدة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

شاهد.. أول تعليق لـ السيسي على الأوضاع في غزة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يوم

بيراميدز يستهدف ضم هدف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إسرائيل تستهدف محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ بغزة

منذ أقل من ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر لمصر لجهودها لوقف العنف بفلسطين

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ ساعتين

تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم بعد إصابته بمرض غامض

منذ ساعة و 10 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 ص

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم بعد إصابته بمرض غامض

01:44 ص

عاجل.. إسرائيل تستهدف محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ بغزة

01:59 ص

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

11:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله