مهرجان "اتنين وحوش" لمحمد شاهين ومينا عطا يحقق نجاحا عبر يوتيوب





حقق مهرجان "اتنين وحوش" لمحمد شاهين ومينا عطا نجاحا عبر يوتيوب بعد طرح الكليب منذ ساعات قليلة.





ولاقت الأغنية إعجاب جمهور النجمين الذي أشاد باللحن والكلمات.





مهرجان "اتنين وحوش"، من كلمات وليد العطار، وألحان وتوزيع رامى المصرى.





ويعد هذا التعاون الثانى الذى يجمع كل من محمد شاهين ومينا عطا، حيث ثقدما من قبل أغنية "أنا الصاحب"، والتي حقق نجاح كبير حيث بلغ نسب مشاهدتها أكثر من 10 ملايين من المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب.





وتم طرح "أنا الصاحب" على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى شريف مكاوى.









