رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم





عبر الإعلامي يوسف الحسيني، عن استيائه الشديد إزاء شائعات وفاة الفنان سمير غانم بفيروس كورونا.





وأكد خلال برنامج "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصري، أن كل ما يثار حول هذا أمر شائعات ليس لها أساس من الصحة، مطالبًا الجميع بعدم الاستماع لها.





وشدد على ضرورة توخي الحذر وعدم تداول الشائعات السلبية بشأن صحة وفاة سمير غانم، مؤكدًا أنها تتسبب إحباط أسرته وتأثرها نفسيًا.



