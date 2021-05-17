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رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم
الإثنين 17/مايو/2021 - 02:58 ص
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عبر الإعلامي يوسف الحسيني، عن استيائه الشديد إزاء شائعات وفاة الفنان سمير غانم بفيروس كورونا.
وأكد خلال برنامج "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصري، أن كل ما يثار حول هذا أمر شائعات ليس لها أساس من الصحة، مطالبًا الجميع بعدم الاستماع لها.
وشدد على ضرورة توخي الحذر وعدم تداول الشائعات السلبية بشأن صحة وفاة سمير غانم، مؤكدًا أنها تتسبب إحباط أسرته وتأثرها نفسيًا.
يذكر أن سمير غانم ودلال عبد العزيز حالاتهما حرجة بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد في موجته الثالثة.
ويقضي الثنائي فترة العزل داخل أحد المستشفيات المتخصصة في معالجة فيروس كورونا.
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