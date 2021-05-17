رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)

قاد الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي بمحافظة الفيوم، حملة مسائية مكبرة بشوارع المدينة والقرى التابعة للمركز لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بمواعيد الغلق المحددة.





وجاء ذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين وتصديا لانتشار فيروس كورونا المستجد وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بالمتابعة اليومية بالمراكز والمدن وتطبيق القانون بكل حزم.





وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز أن الحملة استهدفت شوارع المدينة وشارع الجلاء بأبو جنشو وشارع الجمهورية وشرق السكة الحديد وطريق السنجأ وطريق العضامي.





وأسفرت الحملة عن غلق ملعب كرة قدم لعدم التزامه بمواعيد الغلق المحددة بالإضافة إلى غلق ٣ مقاهي مخالفة ومصادرة محتوياتها من كراسي وترابيزات و٤٠ شيشة وثلاث شاشات عرض وثلاث أسطوانات غاز ذلك لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية وقرار حظر تقديم الشيشة لرواد المقاهي والكافيتريات وعدم الالتزام بمواعيد الغلق المحددة.





كما أسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد ٥ حالات إشغال طريق عوائق وتعدي علي الطريق العام



