Advertisements

رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)

الإثنين 17/مايو/2021 - 03:41 ص
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
قاد الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي بمحافظة الفيوم، حملة مسائية مكبرة بشوارع المدينة والقرى التابعة للمركز لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بمواعيد الغلق المحددة.

وجاء ذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين وتصديا لانتشار فيروس كورونا المستجد وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بالمتابعة اليومية بالمراكز والمدن وتطبيق القانون بكل حزم.

وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز أن الحملة استهدفت شوارع المدينة وشارع الجلاء بأبو جنشو وشارع الجمهورية وشرق السكة الحديد وطريق السنجأ وطريق العضامي.

وأسفرت الحملة عن غلق ملعب كرة قدم لعدم التزامه بمواعيد الغلق المحددة بالإضافة إلى غلق ٣ مقاهي مخالفة ومصادرة محتوياتها من كراسي وترابيزات و٤٠ شيشة وثلاث شاشات عرض وثلاث أسطوانات غاز ذلك لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية وقرار حظر تقديم الشيشة لرواد المقاهي والكافيتريات وعدم الالتزام بمواعيد الغلق المحددة.

كما أسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد ٥ حالات إشغال طريق عوائق وتعدي علي الطريق العام

كما تابع رئيس المركز الحملات المسائية بالوحدات المحلية القروية التابعة للمركز لمتابعة التزام المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الصناعية بمواعيد الغلق المحددة وكذلك استمرار غلق الشواطئ والمنشآت السياحية علي ضفاف بحيرة قارون بالوحدة المحلية بشكشوك، وذلك بحضور كل من الأستاذ شعبان عمر سكرتير عام المركز والأستاذ خليفة روبي رئيس قسم الإشغالات بالوحدة، وقوة أمنية من مركز شرطة إبشواي.
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)
رئيس إبشواي بالفيوم: غلق ملعب رياضي و3 مقاهٍ (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفيوم الفجر ابشواي

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر لمصر لجهودها لوقف العنف بفلسطين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ ساعة الا ربع

تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم بعد إصابته بمرض غامض

منذ ساعتين

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. أقوى تصريح لـ محافظ شمال سيناء بشأن فلسطين

منذ أقل من ساعة

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يوم

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إسرائيل تستهدف محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ بغزة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:58 ص

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

12:54 ص

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

11:27 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله