Advertisements

تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:53 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
تنطلق منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل الموافق التاسع عشر من شهر مايو الجاري.

ومن المقرر أن يشهد أول أيام الجولة 23، لقائي المقاولون العرب أمام الإسماعيلي، وأسوان أمام مصر المقاصة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل بداية الجولة 23:

1- الزمالك برصيد 48 نقطة
2- الأهلي برصيد 41 نقطة
3- المصري برصيد 36 نقطة
4- بيراميدز برصيد 34 نقطة
5- سموحة برصيد 32 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا برصيد 31 نقطة
7- الاتحاد السكندري برصيد 31 نقطة
8- غزل المحلة برصيد 30 نقطة
9- مصر المقاصة برصيد 30 نقطة
10- إنبي برصيد 28 نقطة
11- طلائع الجيش برصيد 27 نقطة
12- الإسماعيلي برصيد 26 نقطة
13- الجونة برصيد 26 نقطة
14- المقاولون العرب برصيد 24 نقطة
15- أسوان برصيد 21 نقطة
16- البنك الأهلي برصيد 18 نقطة
17- وادي دجلة برصيد 16 نقطة
18- الإنتاج الحربي برصيد 13 نقطة

أخبار تهمك

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم بعد إصابته بمرض غامض

منذ ساعتين

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يوم

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أقوى تصريح لـ محافظ شمال سيناء بشأن فلسطين

منذ أقل من ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إسرائيل تستهدف محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ بغزة

منذ أقل من ساعتين

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر لمصر لجهودها لوقف العنف بفلسطين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:58 ص

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

12:54 ص

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

11:27 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله