تصل لـ42 درجة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الاثنين، نهارا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





أما حالة الطقس ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 20

الإسكندرية 26 19

وادي النطرون 32 18

طنطا 32 20

شبين الكوم 32 20

دمنهور 30 19

بلطيم 30 17

مطروح 24 19

السلوم 23 18

سيوة 31 18

بورسعيد 26 21

دمياط 25 20

الزقازيق 32 21

المنصورة 32 21

الإسماعيلية 30 20

السويس 31 21

العريش 24 19

رفح 24 19

رأس سدر 30 21

نخل 31 17

نويبع 31 23

طابا 30 21

كاترين 28 18

الطور 37 22

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 34 21

بني سويف 33 21

المنيا 33 23

أسيوط 34 23

سوهاج 39 24

قنا 40 24

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

ادفو 41 26

أبو سمبل 40 24

الوادي الجديد 41 20

شلاتين 38 25

أبو رماد 38 24

حلايب 35 26

رأس حدربة 35 25