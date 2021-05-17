جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة السابعة والثلاثين

زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق الجولة ال 37 من عمر البطولة والمقرر لها الثلاثاء الموافق الثامن عشر من مايو الجاري.





عزز صلاح صدارته للهدافين بعد ما استطاع هز شباك فريق وست بروميتش ألبيون، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





بهذا الهدف تساوى صلاح مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، والذي بدوره سجل في فوز فريقه على ولفرهامبتون بهدفين نظيفين.





وجاء البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانش ستر يونايتد، في المركز الثالث الهدافين برصيد 18 هدف، فيما حل سون هيونج لاعب توتنهام، رابع الترتيب برصيد 17 هدف.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 22 هدفًا.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 18 هدفًا.

سون هيونج، توتنهام، 17 هدفًا.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 16 هدفًا.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 15 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 13 هدفًا.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 13 هدفًا.

ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 13 هدفًا.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 12 هدفًا.



