هل كان ظهور صلاح عبد الله في "بنت السلطان" دعما لروجينا؟.. الفنان يجيب

أكد الفنان صلاح عبد الله إنه سعيد بالمشاركة مع الفنانة روجينا حتى لو مشهد صغير، مضيفًا: "أتمنى لها أن تكون هذه الحبكة الدرامية المثيرة للتشويق، بوابة عبور لتثبيت أقدامها على شباك المائدة الدرامية طوال أنحاء الموسم بأكمله".





وأضاف في تصريحات صحفية، أن روجينا قدمت أدوار متنوعة ومتميزة مهنياً يشيد بها جميع نجوم ونجمات الفن في هوليوود الشرق الأوسط،





وتابع: " بالفعل ظهرت كضيف شرف خلال الأحداث بدور شيق ومختلف، لما له من ملامح وأسرار خفية، كما أنني سعيد بالتعاون مع السيناريست أيمن سلامة والمخرج أحمد شفيق، وأكن لهما الاحترام والتقدير من كل قلبي على المستوى المهني والشخصي".

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