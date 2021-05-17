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الزمالك يحسم قرار تجديد عقود نجومه

الإثنين 17/مايو/2021 - 03:52 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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صرح عمرو الدردير المتحدث الرسمي للزمالك أنه تم اتخاذ قرار بشأن تجديد عقود نجوم الفريق في الفترة المقبلة.

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، حصدها من 22 مباراة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر مبارتين.

ويتفوق الفارس الأبيض على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة، حصدها من 19 مباراة، ويمتلك 3 مباريات مؤجلة.

وقال الدردير في تصريحات نقلتها فضائية أون تايم سبورتس: "الفترة الحالية لن يكون هناك أي تجديد للعقود، جميع الأمور مؤجلة".

واختتم الدردير تصريحاته قائلا: "الفترة الحالية صعبة جداً ولا نريد تشتيت ذهن أي لاعب، المنافسة مشتعلة في الدوري".

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