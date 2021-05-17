أتلتيكو مدريد يطلب التعاقد مع نابي كيتا

يستهدف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، التعاقد مع أحد لاعبي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لا سيما وأن أكثر من لاعب داخل صفوف الريدز اقترب من الرحيل عن "أنفيلد" نهاية الموسم.





وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن أتلتيكو مدريد يريد التعاقد مع الدولي الغيني، نابي كيتا من صفوف الريدز.





وذكرت الصحيفة أنّ مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني، دييجو سيميوني، من أشد المُعجين بـ نابي كيتا.





وأشارت الصحيفة إلى أنّ سيميوني يأمل أنّ يكون كيتا أولى صفقات فريقه في الصيف القادم.





يُذكر أنً اللاعب الغيني لم يشارك كثيرًا مع ليفربول هذا الموسم، حيث لم يلعب إلا في 10 مُباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.



