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آرسنال ينصف النني بعد دعمه لـ"فلسطين"

الإثنين 17/مايو/2021 - 04:21 ص
بوابة الفجر
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لا تزال أصداء التغريدة التي نشرها الدولي المصري محمد النني عبر حسابه على موقع تويتر بشأن دعم أزمة فلسطين مستمرة حيث استدعى مسئولي النادي الانجليزي اللاعب لمناقشته فيما كتبه.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية أن نادي آرسنال تحدث مع لاعب الفريق محمد النني، فيما يتعلق بالتغريدة التي كتبها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر لدعم فلسطين.

وكتب محمد النني دعما لفلسطين عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، : "قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين"، وهي التغريدة التي تسببت في إثارة غضب عضو في منظمة صهيونية تل عوفر، والذي طالب مسؤولي آرسنال بالتحقيق مع اللاعب المصري بل وطلب من رابطة الدوري الإنجليزي إيقافه.

كما تحدث عوفر مع أكثر من راعِ لـ آرسنال حول ما كتبه النني، ومنهم شركة لافاتزا الإيطالية والتي تواصلت مع النادي.

ومن جانبها، ذكرت "سكاي سبورتس" العالمية أن آرسنال تحدث مع محمد النني فيما يتعلق بالتداعيات الأكبر لتغريدته المؤيدة لفلسطين.

وقال آرسنال للشبكة ذاتها: "كما هو الحال مع أي موظف في النادي، يحق للاعبينا التعبير عن آرائهم عبر منصاتهم الخاصة".

وأضاف: "ومع ذلك، فقد تحدثنا إلى مو بشأن هذا الأمر، لذا فهو يفهم الآثار الأوسع لتغريدته".

واختتم: "بصفتنا نادٍ، نحن ملتزمون بمواجهة والقضاء على جميع أشكال التمييز ومواصلة الدفاع عن الحاجة إلى المساواة والتنوع في جميع مجالات الحياة".

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