تشافي يصل برشلونة خلال ساعات لقضاء عطلته

يصل الاسباني تشافي هيرنانديز مدرب فريق السد القطري تشافي هيرنانديز إلى برشلونة خلال الساعات القادمة لقضاء عطلته مع عائلته.





وكان تشافي قد ارتبط في وقت سابق بإمكانية تدريب برشلونة، ولكنه وقع عقدًا جديدًا مع السد قبل أيام حتى عام 2023، ورغم ذلك لم تتوقف التكهنات بشأن امكانية توليه تدريب الفريق في ظل تذبذب النتائج حاليا.





وحسبما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن تشافي ينوي قضاء العطلة الصيفية مع عائلته في مدينة برشلونة بداية من يوم الإثنين القادم.





وأشارت إلى أن عودة تشافي لبرشلونة تتزامن مع معلومات نشرتها صحيفة "Ara" الكتالونية والتي تفيد بأن رئيس برشلونة خوان لابورتا ومدير كرة القدم ماتيو أليماني سيفتتحان محادثات مع تشافي حول تدريب الفريق.





الجدير بالذكر أن تشافي لا يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده الجديد مع السد للذهاب إلى برشلونة، ولكن قد يلجأ للتوصل إلى اتفاق خروج حال رغبته في تدريب النادي الكتالوني.



