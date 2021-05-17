Advertisements

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر من للتعاقد مع نجم بيراميدز

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
وافق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على التعاقد مع أحمد أيمن منصور، مدافع فريق بيراميدز، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن إعجاب المدير الفني الفرنسي الشديد بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية إلى جانب تميزه في اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب وهو الأمر الذي يمنحه مرونة تكتيكية ، وهو ما يحتاجه الزمالك في الفترة القادمة.

وتابع "فتح مسئولو الزمالك المفاوضات مع أحمد أيمن منصور عن معرفة رأي اللاعب بخصوص الانتقال للنادي الأبيض، وهو ما رحب به بشدة، لكن طلب تقاضي نفس قيمة عقده الحالي مع بيراميدز ، وهو ما يمكن أن يتسبب في تعثر الانتقال".

جدير بالذكر أن أحمد أيمن منصور ويجيد اللعب في مركزى المساك والظهير الأيسر، وسبق للزمالك ان يتفاوض مع اللاعب خلال الفترة الماضية قبل التمهل في الصفقة خلال الفترة الحالية.

أخبار تهمك

تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم بعد إصابته بمرض غامض

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يوم

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يستهدف ضم هدف الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إسرائيل تستهدف محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ بغزة

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر لمصر لجهودها لوقف العنف بفلسطين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

منذ حوالي 6 ساعات

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:58 ص

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

11:27 م

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

12:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله