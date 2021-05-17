كارتيرون يعطي الضوء الأخضر من للتعاقد مع نجم بيراميدز

وافق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على التعاقد مع أحمد أيمن منصور، مدافع فريق بيراميدز، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة.





وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن إعجاب المدير الفني الفرنسي الشديد بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية إلى جانب تميزه في اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب وهو الأمر الذي يمنحه مرونة تكتيكية ، وهو ما يحتاجه الزمالك في الفترة القادمة.





وتابع "فتح مسئولو الزمالك المفاوضات مع أحمد أيمن منصور عن معرفة رأي اللاعب بخصوص الانتقال للنادي الأبيض، وهو ما رحب به بشدة، لكن طلب تقاضي نفس قيمة عقده الحالي مع بيراميدز ، وهو ما يمكن أن يتسبب في تعثر الانتقال".





جدير بالذكر أن أحمد أيمن منصور ويجيد اللعب في مركزى المساك والظهير الأيسر، وسبق للزمالك ان يتفاوض مع اللاعب خلال الفترة الماضية قبل التمهل في الصفقة خلال الفترة الحالية.



