ريال مدريد يقدم عرضا لضم سفاح إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أنّ نادي ريال مدريد الإسباني، يستعد لتقديم عرضًا جيداً من أجل التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان لاورتارو في الميركاتو الصيفي المقبل .





وقالت الصحيفة إنّ ريال مدريد سيقدم عرضًا قيمته 90 مليون يورو لضم لاوتارو، كما سيمنح النادي الملكي المُهاجم صاحب الـ23 عامًا، عقدًا قيمته 9 ملايين يورو في الموسم الواحد.





وحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن من الممكن أنّ تُضحى إدارة إنتر ميلان بـ لاوتارو في ظل المُعاناة المالية التي يُعاني منها النادي، جراء جائحة كورونا "كوفيد -19".





وارتبط الدولي الأرجنتيني بإمكانية الرحيل عن قلعة "جوزيبي مياتزا" في الصيف القادم، في ظل عدم تجديد تعاقده مع إدارة إنتر ميلان.





ويريد ريال مدريد تعزيز صفوف الفريق بضم لاعبين جدد، من أجل المُنافسة على الألقاب في الموسم المُقبل، بعد الإقصاء من مسابقتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا من دور نصف النهائي ودور الـ16 على الترتيب.





جدير بالذكر أن لاوتارو هذا الموسم مع إنتر ميلان خاض 36 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي، وسجّل 16 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة.



