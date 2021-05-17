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صحف جنوب إفريقيا تشعل النيران على صن داونز عقب الخسارة أمام الأهلي

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:42 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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تناولت صحف جنوب إفريقيا، فوز الأهلى على صن دوانز، بنتيجة بهدفين مقابل لاشئ فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتي أقيمت بستاد السلام.

"كيك أوف" الجنوب إفريقي تكتب "الأهلى يحقق فوزا مريحا أمام صن داونز" ،وذكرت صحيفة "سوكر لادوما"، أن الأهلى أغرق صن داونز على ملعب السلام، وكتب فى تقرير لها تحت عنوان: "أهلى موسيمانى يُغرق صن داونز فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا" فوز الأهلى المهم أمام الفريق الجنوب إفريقى.

وأشارت إلى الكرة المشتركة بين محمد شريف وحارس مرمى صن داونز، موضحة أن أونيانجو كان محظوظًا فى عدم احتساب ركلة جزاء قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول بعد انقضاض الحارس على محمد شريف، وعلى الرغم من ذلك منح الحكم ركلة حرة مباشرة لصالح الحارس.

كما رصدت صحيفة " timeslive"، إن موسيمانى تفوق على صن داونز فى ربع النهائى بالقاهرة.

وحقق الأهلى فوزا مهما علي صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل لاشئ ، أحرزهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، ليقترب المارد الأحمر من حسم التأهل.

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