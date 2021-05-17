تعرف على موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي إلى ملعب سيلهرست بارك من أجل متابعة مباراة كريستال بالاس وآرسنال وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.





وبعد فوزه بهدف نظيف على حساب تشيلسي في الجولة الماضية, يطمح آرسنال في مواصلة سلسلة الانتصارات في بطولة البريميرلييج هذا الموسم.





وعلى جانب آخر, يأمل كريستال بالاس بالفوز بالمباراة وذلك بعد فوزه في الجولة الماضية على أستون فيلا من أجل تحسين وضعه في جدول الدوري.





وكانت مباراة الذهاب بين كريستال بالاس وآرسنال انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.





يحتل آرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.





ومن المقرر أن تقام مباراة كريستال بالاس وآرسنال يوم الأربعاء 19مايو2021 على ملعب سيلهرست باركمعقل كريستال بالاس وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.





وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



