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موعد مباراة الإياب بين بيراميدز وإنيمبا في كأس الكونفدرالية

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:42 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستضيف فريق الكرة الأول بنادي إنيمبا النيجيري نظيره بيراميدز المصري ، ضمن منافسات إياب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي بيراميدز مع مستضيفه إنيمبا النيجيري في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ، علي أرضية ملعب إنيمبا بالعاصمة النيجيرية.

وستذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن بيراميدز أستطاع أن يتفوق علي نظيره إنيمبا النيجيري في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية بأربعة أهداف مقابل هدف بستاد الدفاع الجوي في القاهرة.

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