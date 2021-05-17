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صراع اللقب.. موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال

الإثنين 17/مايو/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة نهائي دورى أبطال أوروبا المقرر أن يجمع بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي البطولة المرتقب الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية من متابعي كرة القدم في مختلف الدول.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن سابقا عن موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بأنها ستكون يوم السبت الموافق 29 مايو الجاري ، وتحديدا في مدينة بورتو البرتغالية عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان من المقرر أن يستضيف ملعب أتاتورك نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن تم نقلها إلى ستاد دا لوز بلشبونة البرتغال بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وسيذاع نهائي دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، ومن المقرر أن تكون القناة الناقلة هي beIN SPORTS Premium 1.

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