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موعد مباراة الهلال وأهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين

الإثنين 17/مايو/2021 - 07:22 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة الكلاسيكو أمام أهلي جدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال وأهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين
ومن المقرر أن يستضيف الهلال، نظيره أهلي جدة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأربعاء المقبل الموافق التاسع عشر من شهر مايو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويحتضن لقاء الكلاسيكو الذي يترقبه الكثير من الجماهير، أرضية ملعب استاد فيصل بن فهد.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد أهلي جدة في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

وكان لقاء الدور الأول بين الأهلي والهلال في الدوري السعودي للمحترفين، قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

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