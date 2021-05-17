تعرف على موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يواجه فريق توتنهام هوتسبير، نظيره أستون فيلا، يوم الأربعاء 19 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السبيرز، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين توتنهام هوتسبير وأستون فيلا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ونجح السبيرز في تحقيق الفوز على حساب ولفرهامبتون، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء بالأمس، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في لندن معقل توتنهام هوتسبير.



