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تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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يحل فريق ليفربول، ضيفا ثقيلا على حساب بيرنلي، يوم الأربعاء 19 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين بيرنلي وليفربول في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وحقق ليفربول الفوز بالأمس على حساب وست بروميتش، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير.

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