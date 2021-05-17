نجمة شهيرة تطالب بإنقاذ الفلسطينيين من القصف الإسرائيلي





طالبت النجمة الأمريكية الشهير زيندايا، بإنقاذ الفلسطينيين من القصف الإسرائيلي.





وشاركت زيندايا البالغة من العمر 24 عاما، متابعيها عبر الاستوري الشخصى لها على "إنستجرام"، لينكات وطرق للتبرع للفلسطينيين الذين يعانون من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي.





وحصلت حملة التبرعات التي دشنتها النجمة على الكثير من الدعم، كونها تمتلك حوالى 95 مليون متابع عبر حسابها.





يذكر أن عدد كبير من النجوم العالميين أعلنوا مساندتهم للشعب الفلسطيني ضد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة بقصف المدنيين الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية، لتهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ الجراح.