Advertisements

علي قاسم: لا أمانع تقديم أدوار جريئة.. وتركيزي لا ينصب فقط على السينما العالمية

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements


أعرب الفنان الشاب علي قاسم، عن سعادته الشديدة بردود أفعال الجمهور الإيجابية على شخصية المهندس هشام، الذى قدمها فى مسلسل "خلى بالك من زيزي"، الذى عرض فى السباق الرمضاني الماضي 2021.

وكشف لـ "الفجر الفني"، عن علاقته بالسينما العالمية، حيث قال لا أحب أن يكون تركيزي كله على السينما العالمية، ولا أحب أن أتابع خطى شخص معين فى مجال التمثيل".

وعن تقديمه دورًا يتسم بالجرأة، أشار إلى أنه لا يمانع من تقديم أدوار جريئة، معللاً ذلك أنه مايجذبه لأي عمل هو السيناريو الخاص به، ولايهتم بالعادات والتقاليد لأن الفن ليس وسيلة للتوعية ولكن للمتعة والخيال.

يذكر أن علي قاسم شارك في فيلم أمريكي بعنوان "Infidel"، كما أن آخر مشاركاته كانت في مسلسل"خلى بالك من زيزي"، الذي عرض ضمن سباق رمضان 2021 وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، صبري فواز، بيومي فؤاد، سلوى محمد علي، نهى عابدين، علي الطيب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، كما ش

أخبار تهمك

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم بعد إصابته بمرض غامض

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر لمصر لجهودها لوقف العنف بفلسطين

منذ حوالي 8 ساعات

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يوم

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إسرائيل تستهدف محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ بغزة

منذ حوالي 5 ساعات

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:58 ص

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

11:27 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله