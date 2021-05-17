علي قاسم: لا أمانع تقديم أدوار جريئة.. وتركيزي لا ينصب فقط على السينما العالمية





أعرب الفنان الشاب علي قاسم، عن سعادته الشديدة بردود أفعال الجمهور الإيجابية على شخصية المهندس هشام، الذى قدمها فى مسلسل "خلى بالك من زيزي"، الذى عرض فى السباق الرمضاني الماضي 2021.



وكشف لـ "الفجر الفني"، عن علاقته بالسينما العالمية، حيث قال لا أحب أن يكون تركيزي كله على السينما العالمية، ولا أحب أن أتابع خطى شخص معين فى مجال التمثيل".



وعن تقديمه دورًا يتسم بالجرأة، أشار إلى أنه لا يمانع من تقديم أدوار جريئة، معللاً ذلك أنه مايجذبه لأي عمل هو السيناريو الخاص به، ولايهتم بالعادات والتقاليد لأن الفن ليس وسيلة للتوعية ولكن للمتعة والخيال.



يذكر أن علي قاسم شارك في فيلم أمريكي بعنوان "Infidel"، كما أن آخر مشاركاته كانت في مسلسل"خلى بالك من زيزي"، الذي عرض ضمن سباق رمضان 2021 وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، صبري فواز، بيومي فؤاد، سلوى محمد علي، نهى عابدين، علي الطيب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، كما ش