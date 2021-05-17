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فى عيد ميلاده.. تعرف على علاقة عادل إمام بالنجمة يسرا.. وأمنيتها الزواج منه

الإثنين 17/مايو/2021 - 07:14 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحتفل اليوم الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 81 اليوم، وهو أهم نجوم الفن فى مصر والدول العربية.

وقالت الفنانة يسرا، أثناء لقائها فى إحدى البرامج، «أجمل ما في عادل إمام هو كواليس العمل معاه، كان يجعل كواليس العمل سعيدة ويتعرف على كل الموجودين، هو شخص جميل ودمه خفيف».

وأضافت «نجحت من خلال ظهوري مع عادل إمام، وأنه الفنان الوحيد الذي وافقت على أن يكتب اسمه قبلي، عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج مني لم أكن استطيع رفضه.. عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي أتجوزه».

كما إنها وصفت فضل عادل إمام عليها: «حضنت الدنيا عن طريق عادل إمام، والدويتو الذي قمنا به مازال حيًا، وقمنا بـ17 فيلم سويًا، وهناك كيمياء بيننا في جميع الأفلام، وعندما أنظر له أرتاح وأفرح، وهو يجعلني أمثل بمزاج».

واختتمت «عادل إمام قامة فنية عربية كبيرة، فهو حمل لواء الفن فوق كتفه طيلة 50 عامًا، وحملنا نحن أيضًا وحمل همنا، اتعاونا في أفلام كتير زي الأنس والجن، وكراكون في الشارع، وبوبوس، وطيور الظلام، وليلة شتاء دافئة، ورسالة إلى الوالي، والإرهاب والكباب، وغيرها»

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