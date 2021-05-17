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في عيد ميلاده.. تعرف على اهم الجوائز التي حصل عليها الزعيم عادل إمام

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:13 ص
بوابة الفجر
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يحتفل الزعيم عادل إمام، اليوم الإثنين الموافق 17 مايو، بعيد ميلاده الـ81

يعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي وقد اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية، بدأ حياته الفنية عام 1960م وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.

في يناير 2000 عين سفيراً للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة.

قام عادل إمام ببطولة العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث بالثمانينيات والتسعينيات كانت أفلامه الأعلى دخلاً في السينما مما جعله متفوقاً عن بقية الممثلين.

الجوائز والتكريمات

جائزة أفضل ممثل لعام 1995 عن فيلم الإرهابي من مهرجان القاهرة السينمائي.

جائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي الدولي لعام 2005.

جائزة من لجنة التحكيم الدولية لأفضل ممثل لعام 2006 عن فيلم عمارة يعقوبيان من مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي.

جائزة أفضل ممثل لأفلام السرد لعام 2006 من مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي في نيويورك.

جائزة أفضل ممثل لعام 2007 عن فيلم عمارة يعقوبيان من مهرجان القاهرة السينمائي.

جائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي الدولي لعام 2008.

جائزة شرفية من مهرجان مراكش السينمائي الدولي عام 2014.

جائزة التانيت الذهبي من مهرجان قرطاج السينمائي عام 2016.

الوسام الوطني للإستحقاق في قطاع الثقافة من الصنف الأول من قبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عام 2016.

جائزة الإنجاز الابداعي في الدورة الأولى من مهرجان الجونة لعام

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