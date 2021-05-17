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ريم مصطفى تُدرب كابتن نور خطاب في الجيم

الإثنين 17/مايو/2021 - 07:51 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نشرت الفنانة ريم مصطفى فيديو جديد لها من الكابتن نور خطاب الرياضي الشهير، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريم في هذا الفيديو، وهي تقوم بتدريب كابتن نو خطاب على أداء بعض التمارين الرياضية، بعد أن كان يحدث العكس دائمًا.

وفي سياق آخر قد أثارت الفنانة ريم مصطفى الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها رسالة غامضة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

قالت مصطفى "ولك مثل ما فعلت يومًا.. فأحسن الفعل"، لم يعلم الجمهور من تقصد بتغريدتها ولكن ربط البعض بين كلامها وبين قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل مع المخرج محمد سامي وظن البعض أنها تقصده بحديثها.


يذكر أن كابتن "نور خطاب" هو إعلامي رياضي قدم العديد من البرامج التليفزيونية التي تهتم بالرياضة واللايف ستايل الصحي والاهتمام بالغذاء المناسب، كما أنه أشهر مدرب لياقة بدنية علي مستوي الشرق الأوسط حيث نال العديد من الجوائز من أكثر من دولة، كما أنه يلقب بذا روك العرب ومدرب النجوم، حيث يضع لعدد كبير من مشاهير العالم العربي نظام غذائي وتدريبات رياضية بخطة محددة لمدة ٣ شهور، وهو نظام مدروس لكل نجم فيهم بمواصفاته وطوله ووزنه وسنه من أجل صحة وحياة أفضل.

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