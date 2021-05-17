عاجل.. غارة إسرائيلية على غرب حي تل الهوا جنوب غزة

ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت، صباح اليوم، غارة غرب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.





وغطى الظلام مناطق واسعة في غزة بعد انقطع التيار الكهربائي، وإثر قصف الاحتلال الإسرائيلي الأخير على القطاع.





استهدفت الغارات الإسرائيلية، محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ وبالقرب من أبراج المقوسي وشارع الرشيد وجنوب المدينة وقرب مجمع الشفاء الطبي في غزة.





ووفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، فقد أسفرت غارات الاحتلال، عن تدمير منزل من 4 طوابق لآل عجور في شارع أبو حصيرة بجوار مشفى الشفاء وهو خالِ من السكان.





وكان قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته ستواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين نحو الهدوء المستدام وفقًا لنبا عاجل على فضائية "إكسترا نيوز".



