Advertisements

عاجل.. غارة إسرائيلية على غرب حي تل الهوا جنوب غزة

الإثنين 17/مايو/2021 - 07:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت، صباح اليوم، غارة غرب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وغطى الظلام مناطق واسعة في غزة بعد انقطع التيار الكهربائي، وإثر قصف الاحتلال الإسرائيلي الأخير على القطاع.

استهدفت الغارات الإسرائيلية، محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ وبالقرب من أبراج المقوسي وشارع الرشيد وجنوب المدينة وقرب مجمع الشفاء الطبي في غزة.

ووفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، فقد أسفرت غارات الاحتلال، عن تدمير منزل من 4 طوابق لآل عجور في شارع أبو حصيرة بجوار مشفى الشفاء وهو خالِ من السكان.

وكان قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته ستواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين نحو الهدوء المستدام وفقًا لنبا عاجل على فضائية "إكسترا نيوز".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فلسطين غزة حي تل الهوا اسرائيل

أخبار تهمك

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر لمصر لجهودها لوقف العنف بفلسطين

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم بعد إصابته بمرض غامض

منذ حوالي 6 ساعات

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يوم

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إسرائيل تستهدف محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ بغزة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:58 ص

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

11:27 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله