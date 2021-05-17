Advertisements

مصرع طفة دهسًا أسفل عجلات سيارة كسح بفنطاس ببني سويف

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements


لقيت طفلة مصرعها، دهسًا، أسفل عجلات سيارة كسح بفنطاس، اثناء لهوها أمام منزل أسرتها بعزبة "اليوسفية" التابعة لقرية البرانقة بمركز ببا ببني سويف، وتم نقلها جثة هامدة لمستشفى ببا المركزي.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغًا بوفاة طفلة دهستها سيارة كسح بفنطاس، اثناء لهوها أمام منزل أسرتها بعزبة "اليوسفية" التابعة لقرية البرانقة بدائرة المركز.

وأنتقلت قوة من مركز الشرطة لموقع البلاغ، وتبين أن الطفلة تدعى "أنفال ي.س" كانت تلهو أمام منزل أسرتها بعزبة "اليوسفية" بقرية البرانقة، ودهستها سيارة كسح بفنطاس، قيادة "ناصر ف.ح" وتم نقلها جثة هامدة لمستشفى ببا المركزي.

وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللأزم وأخطرت النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

أخبار تهمك

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم بعد إصابته بمرض غامض

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

طبيب الأهلي يوضح موقف علي معلول من لقاء العودة أمام صن داونز

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ يوم

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يوم

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:58 ص

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

11:27 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله