مصرع طفة دهسًا أسفل عجلات سيارة كسح بفنطاس ببني سويف





لقيت طفلة مصرعها، دهسًا، أسفل عجلات سيارة كسح بفنطاس، اثناء لهوها أمام منزل أسرتها بعزبة "اليوسفية" التابعة لقرية البرانقة بمركز ببا ببني سويف، وتم نقلها جثة هامدة لمستشفى ببا المركزي.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغًا بوفاة طفلة دهستها سيارة كسح بفنطاس، اثناء لهوها أمام منزل أسرتها بعزبة "اليوسفية" التابعة لقرية البرانقة بدائرة المركز.



وأنتقلت قوة من مركز الشرطة لموقع البلاغ، وتبين أن الطفلة تدعى "أنفال ي.س" كانت تلهو أمام منزل أسرتها بعزبة "اليوسفية" بقرية البرانقة، ودهستها سيارة كسح بفنطاس، قيادة "ناصر ف.ح" وتم نقلها جثة هامدة لمستشفى ببا المركزي.



وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللأزم وأخطرت النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.