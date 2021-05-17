Advertisements

طبيب الأهلي يوضح موقف علي معلول من لقاء العودة أمام صن داونز

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements
طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق تقريرا مفصلًا عن قدرة على معلول على اللحاق بالمواجهة المقبلة أمام صن داونز.


وكشفت مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شيء، حاجة المارد الأحمر الشديدة لجهود علي معلول، لما يمتلكه من قدرات فنية وخبرات كبيرة تؤهله للتعامل والإجادة في مثل هذه المباريات.


وحذر الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، بيتسو موسيماني من التعجل في الدفع بعلي معلول خلال المواجهة المقبلة خصوصًا أنه لايزال في حاجة لمزيد من التأهيل والمشاركة في التدريبات الجماعية.


وطلب أحمد أبوعبلة من موسيماني، منح علي معلول وقتاً كافياً من أجل العودة بكامل فورمته البدنية والفنية.

واستخرج الجهاز الإداري للنادي الأهلي، تأشيرة دخول على معلول إلى جنوب أفريقيا تحسباً لإمكانية لحاقه بالفريق في المواجهة المقبلة أمام فريق صن داونز.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علي معلول الدوري المصري الممتاز الاهلي

أخبار تهمك

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 8 ساعات

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 23 ساعة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم بعد إصابته بمرض غامض

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ يوم

طبيب الأهلي يوضح موقف علي معلول من لقاء العودة أمام صن داونز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

صدمة جديدة للأهلي.. رمضان صبحي يغيب عن مباراة صن داونز المقبلة

أهم أخبار الأهلي اليوم السبت 29 - 2 - 2020: ضربة موجعة بعد الفوز على صن داونز.. حسم مصير رمضان صبحي.. فايلر يكشف سر انقلابه على كهربا

عاجل- الإصابة تضرب علي معلول وتهدد مشاركته أمام صن داونز

موقف علي معلول من المشاركة ضد صن داونز

آخر تطورات إصابة علي معلول قبل مواجهة صن داونز

الأهلى يتلقى أنباء سعيدة قبل مواجهة صن داونز بدوري الأبطال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:58 ص

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

11:27 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله