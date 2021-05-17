طبيب الأهلي يوضح موقف علي معلول من لقاء العودة أمام صن داونز

طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق تقريرا مفصلًا عن قدرة على معلول على اللحاق بالمواجهة المقبلة أمام صن داونز.









وكشفت مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شيء، حاجة المارد الأحمر الشديدة لجهود علي معلول، لما يمتلكه من قدرات فنية وخبرات كبيرة تؤهله للتعامل والإجادة في مثل هذه المباريات.









وحذر الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، بيتسو موسيماني من التعجل في الدفع بعلي معلول خلال المواجهة المقبلة خصوصًا أنه لايزال في حاجة لمزيد من التأهيل والمشاركة في التدريبات الجماعية.









وطلب أحمد أبوعبلة من موسيماني، منح علي معلول وقتاً كافياً من أجل العودة بكامل فورمته البدنية والفنية.





واستخرج الجهاز الإداري للنادي الأهلي، تأشيرة دخول على معلول إلى جنوب أفريقيا تحسباً لإمكانية لحاقه بالفريق في المواجهة المقبلة أمام فريق صن داونز.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.