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راؤول يعلق على أنباء خلافة زيدان في تدريب ريال مدريد

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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علق راؤول جونزاليس، المدير الفني لفريق الشباب بنادي ريال مدريد، على أنباء خلافته للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي.
وارتبط اسم راؤول خلال الساعات الأخيرة بإمكانية قيادة الفريق الأول بنادي ريال مدريد بدلًا من زيدان الذي أخبر لاعبيه بالرحيل بعد انتهاء الدوري الإسباني.
وتحدث راؤول عن الأمر في تصريحات نقلتها صحيفة "El Espanol" الإسبانية، وقال: "ريال مدريد بيتي، وهذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه".
وأضاف: "أنا ابن النادي، ودخلت مجال التدريب من أجل مساعدة ريال مدريد بيتي".
وتابع: "ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن المستقبل لأن الفريق الأول ما زال ينافس على الدوري الإسباني، سيفوزون اليوم وسيبقون في المنافسة حتى الجولة الأخيرة، لكنني أستمتع كثيرًا بما أعيشه وأخوضه مع الفريق لأنني لم أكن أتخيل ما وصلت إليه".
وأتم: "أريد التأكيد على أنني سعيد بتواجدي هنا في ريال مدريد واتطلع إلى الاستمرار".

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ريال مدريد راؤول جونزاليس الدورى الإسباني

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