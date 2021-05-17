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يوفنتوس يستعد للانقضاض على نجم ميلان

الإثنين 17/مايو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب نادي يوفنتوس من التوصل لاتفاق مع التركي هاكان كالهانوجلو، صانع ألعاب ميلان، للانتقال إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ومن المقرر أن ينتهي تعاقد كالهانوجلو مع ميلان بنهاية الموسم الجاري، ورغم المفاوضات التي تجرى معه لتجديد عقده، إلا أن أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن.


وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فقد يوفنتوس قدم راتبًا لكالهانوجلو بقيمة 5 ملايين يورو بالموسم، في المقابل قدم ميلان عرضًا بقيمة 4 ملايين يورو فقط.


وتابع الموقع، أن ميلان ينوي زيادة عرضه في حالة ضمان الفريق التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما يضمن له بقاء اللاعب.


وأشار الموقع، أنه على الرغم من اقتراب يوفنتوس من التوصل لاتفاق مع اللاعب، إلا أن ميلان يدرك أنه بإمكانه تجديد العقد خلال وقتٍ قريب.

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يوفنتوس هاكان ميلان

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