عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي فى مباراة السوبر الإفريقي للموسم الماضي، والمقرر إقامتها فى قطر يوم 28 مايو المقبل.









ويرغب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتجهيز الظهير الأيسر التونسي علي معلول للمباراة بعدما غاب اللاعب منذ أشهر وتحديدًا منذ مباراة المارد الأحمر أمام بايرن ميونيخ الألماني ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والذي أقيم فبراير الماضي.









بينما سيغيب عن المباراة كل من محمود متولي وكريم نيدفيد بسبب الإصابة، بينما يرغب موسيماني فى الدفع بجميع اللاعبين من أجل التتويج باللقب.









ويذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز على فريق صن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا لمباراة الذهاب بهدفين دون رد سجلهم كل من طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.