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جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الآخيرة

الإثنين 17/مايو/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الآخيرة "الثامنة والثلاثين".


مازال يتصدر أتلتيكو مدريد حاليًا جدول ترتيب الليجا الإسباني برصيد 83 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب الوصافة فريق ريال مدريد.


وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-

1 ــ أتلتيكو مدريد ــ 83 نقطة
2 – ريال مدريد – 81 نقطة
3 – برشلونة – 76 نقطة
4 – إشبيلية – 74 نقطة
5 – ريال سوسيداد – 56 نقطة
6 – ريال بيتيس _ 55 نقطة
7 – فياريال – 55 نقطة
8 ـــ سيلتا فيغو ـــ 50 نقطة
9 – أتلتيك بلباو – 46 نقطة
10 – غرناطة ـــ 45 نقطة
11 – أوساسونا _ 44 نقطة
12 – قادش ـــ 43 نقطة
13 – ليفانتي ــ 40 نقطة
14 ــ فالنسيا ـــ 39 نقطة
15- ديبورتيفو ألافيس – 35 نقطة
16 – خيتافي – 34 نقطة
17 – هويسكا – 33 نقطة
18- بلد الوليد _ 31نقطة
19- إلتشي – 30 نقطة
20 – إيبار – 30 نقطة

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