جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الآخيرة

Advertisements
جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الآخيرة
الإثنين 17/مايو/2021 - 09:31 ص
غدير أحمد
Advertisements
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الآخيرة "الثامنة والثلاثين".
مازال يتصدر أتلتيكو مدريد حاليًا جدول ترتيب الليجا الإسباني برصيد 83 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب الوصافة فريق ريال مدريد.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1 ــ أتلتيكو مدريد ــ 83 نقطة
2 – ريال مدريد – 81 نقطة
3 – برشلونة – 76 نقطة
4 – إشبيلية – 74 نقطة
5 – ريال سوسيداد – 56 نقطة
6 – ريال بيتيس _ 55 نقطة
7 – فياريال – 55 نقطة
8 ـــ سيلتا فيغو ـــ 50 نقطة
9 – أتلتيك بلباو – 46 نقطة
10 – غرناطة ـــ 45 نقطة
11 – أوساسونا _ 44 نقطة
12 – قادش ـــ 43 نقطة
13 – ليفانتي ــ 40 نقطة
14 ــ فالنسيا ـــ 39 نقطة
15- ديبورتيفو ألافيس – 35 نقطة
16 – خيتافي – 34 نقطة
17 – هويسكا – 33 نقطة
18- بلد الوليد _ 31نقطة
19- إلتشي – 30 نقطة
20 – إيبار – 30 نقطة
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements